Serie C Emanuele Troise esonerato | non è più il mister dell’Arezzo

AREZZO – Dopo lo 0-0 di Gubbio cambia la guida tecnica in casa Arezzo. La società, infatti, ha sollevato, con effetto immediato,dall’incarico di allenatore della prima squadra, nonché l’allenatore in seconda, Domenico di Cecco.“La società – è il comunicato ufficiciale – desidera esprimere il proprio ringraziamento aiper l’impegno, la dedizione e la professionalità dimostrati nel corso di questi mesi di lavoro, augurando loro le migliori fortune per il proseguimento della loro carriera professionale”.Nella giornata diC si è registrata la vittoria della Pianese nel derby con la Lucchese per 2-0 e il successo del Pontedera per 3-2 sul Pineto che avvicina la formazione della Valdera alla zona playoff.