Serie B, la Cremonese cade contro la Salernitana

Roma, 2 febbraio 2025 – Sassuolo, Pisa e Spezia si allontanano sempre di più dal resto delle squadre del campionato: tra la squadra di D'Angelo, terza a quota 48, e lain quarta posizione i punti di distacco tornano ad essere nove. Stroppa e i suoi, infatti, cadono in trasfertalae non solo si allontanano dalla zona promozione diretta, ma permettono al Catanzaro di avvicinarsi. Per la, questo è il secondo successo nelle ultime tre gare. Il Brescia ritrova la vittoria dopo quasi tre mesi e raggiunge la Reggiana e il Mantova all'undicesimo posto. A farne le spese è la Carrarese, che incassa il quarto ko consecutivo e viene superato proprio dai lombardi. Vince anche il Sudtirolla Reggiana: seconda vittoria di fila per Castori e sedicesimo posto al pari della Samp.