Senza vergogna Shaila e Lorenzo nuovo scandalo | beccati così dalle telecamere del Grande Fratello

Gatta eSpolverato continuano a dareal. La coppia, particolarmente chiacchierata, è finita dial centro delle critiche per alcuni atteggiamenti poco rispettosi tenuti all’interno della casa più spiata d’Italia. Insieme da quasi quattro mesi, i due hanno iniziato a frequentarsi in Spagna durante la breve esperienza nella casa del Gran hermano, poco dopo l’inizio del flirt della ballerina con Javier Martinez, mollato dalla giovane per il modello milanese.Dopo il flirt con il pallavolista argentino, l’ex velina di Striscia la notizia ha deciso di dare una possibilità ae in due stanno ancora insieme. La coppia è stata spesso criticata e criticata dal pubblico per i loro atteggiamenti esagerati a tratti volgari. Le loro accese discussioni e i momenti di intimità sono spesso finiti al centro della bufera e la cosa recriminata di recente anche da Stefania Orlando.