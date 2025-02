Liberoquotidiano.it - "Senza il servizio...". Kyrgios torna a Indian Wells? La frase con cui si umilia da solo

La batosta dell'eliminazione al primo turno degli Australian Open, in casa sua, sembrava inizialmente portarlo al ritiro delle partite nel singolo, puntando piuttostoal doppio. Ma Nickvuole riprovarci e, dopo più di un mese e mezzo dall'ultimo incontro disputato, tornerà in campo ai Masters 1000 di, in programma dal 5 al 16 marzo. L'ex numero 13 al mondo ci proverà sui campi in cemento del Tennis Paradise, tornerà a giocare probabilmente grazie alla classifica protetta a meno di wild card dell'ultimo minuto, per cercare di ricostruirsi un ranking che al momento lo vede sprofondato alla 1092esima posizione. Il finalista di Wimbledon 2022 continuerà a provarci in questo sport che tanto gli ha dato nel corso della sua carriera. Sarà la quinta volta che il 29enne tornerà a disputare il torneo nel deserto statunitense, dove ha raccolto in totale sette vittorie – con due quarti di finale nel 2017 e nel 2022 – e quattro sconfitte.