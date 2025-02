Oasport.it - Sei Nazioni 2025: dopo 240 minuti si conferma la sfida Irlanda-Francia per il titolo

Si è conclusa la prima giornata del Guinness Seie i primi 240non hanno regalato sorprese, con le favorite che hanno portato a casa la vittoria e per la corsa alsembra scritto che saràtra i campioni in carica dell’e la. Ma come è il borsinoil primo turno?Lapiù attesa, ovviamente, era-Inghilterra, cioè due delle squadre che alla vigilia erano candidate per il. E l’ha cancellato molti dei dubbi con cui arrivava al torneo, visto il novembre non convincente, vincendo meritatamente. Il punteggio finale (27-22) non racconta realmente quel che si è visto a Dublino, dove l’ha gestito senza troppi problemi il successo., dunque, che si candida per il terzoconsecutivo, mentre l’Inghilterra ha mostrato ancora tutti i propri limiti, soprattutto di disciplina.