Sei diventata famosa per quello | Caterina Balivo gela Donatella Milani alta tensione su Rai 2

A La Volta Buona, il programma televisivo condotto dasu Rai 2, è andato in scena un curioso battibecco tra la padrona di casa e. Si stava parlando delle nuove rivelazioni di Frabrizio Corona su Fedez e Chiara Ferragni. E l'ospite della trasmissione aveva ribadito la bontà della polemica sui Ferragnez, dato che la coppia ha sempre cercato di stare sotto i riflettori. Ma a un certo punto laè intervenuta per attaccare la: "anche tu sei stata al centro delle polemiche non molto tempo fa a Ora o mai più..:". Lanon ha nascosto un certo imbarazzo alla provocazione della conduttrice di La Volta Buona. "Oh Madonna", la sua reazione. Ma laha tenuto il punto: "per me èper quella che ha avuto un acceso scontro conRettore.