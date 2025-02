Ilfattoquotidiano.it - Segna il rigore, ma l’arbitro non vede il buco nella rete e nessuno interviene. Il portiere: “Chiedo scusa per chi ha fatto finta di nulla” – Video

Succede l’incredibile negli ultimi minuti della gara tra Ruffano e Leuca, girone C di prima categoria pugliese. All’86esimo minuto, con il Leuca in vantaggio per 0-2, al Ruffano viene fischiato un calcio diche può alimentare le speranze di rimonta. Matteo Luca, centravanti dei padroni di casa, si presenta sul dischetto. Il calciatore incrocia di destro e supera ilospite con una conclusione diretta verso il palo alla sua sinistra. È il gol che accorcia le distanze. C’è un però un problema. La palla si perde sul fondo. Com’è possibile? La causa è un. La trasformazione del calcio diperò sembra chiara a tutti i presenti tranne che alDicorato Savino della sezione di Barletta, che indica rimessa dal fondo. In campo si scatenano le proteste, ma i giocatori più rappresentativi del Capo di Leuca, come ilLeopizzi e il capitano Osvaldo Chiffi, sembrano intenzionati a consentire al Ruffano di realizzare il gol che avevano giàlegittimamente.