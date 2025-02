Ilfattoquotidiano.it - “Scusate ma quante dita ha Clara, sei?”: il mistero che fa impazzire il Web. Tv Sorrisi e Canzoni poi smentisce

Illusione ottica? Chissà. Quel che è certo è che la copertina di Tv, dedicata come ogni al Festival di Sanremo, è diventata virale per una piccola curiosità. In molti sul Web si sono chiesti, in particolare,avesse sulla mano sinistra, una delle artiste in gara quest’anno col brano “Febbre”. Sul filo dell’ironia per tutta la giornata di ieri sono partiti i commenti sullo “strano caso”, che alla fine è stato svelato dal profilo ufficiale Instagram della rivista targata Mondadori.I commenti sono stati tantissimi: “gliene ha fatte la AI”, “E sono tutti indici!”, “Quando si usa male Photoshop succede questo ahahahaha“, “8 come i ritocchi Photoshop che hanno fatto a tutti” , ma c’è chi scomoda addirittura lo spazio “è una aliena, infatti era troppo bella”.