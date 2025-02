Lanazione.it - Scuole, chiesti i dossier sui controlli: "Quanti edifici non sono sicuri?"

Il ‘caso’ della chiusura della ‘Parini’ ha scoperchiato il vaso di Pandora portando il tema sicurezza nelleal centro del dibattito. L’inagibilità della Parini, emersa dall’indagine di vulnerabilità statica e sismica, ha posto un grande interrogativo: qualilein cui è stata effettuata la verifica? La consigliera Daniela Bennati insieme a M5s, Rifondazione comunista e Massa Città in Comune, giovedì ha fatto richiesta di accesso agli atti per avere il ‘’ completo: "Prima di tutto – scrive Massa Città in Comune – quello sullo studio inerente la Parini e poi uno relativo all’elenco delleoggetto di verifiche sismiche e strutturali. La guida della nostra azione politica è sempre la trasparenza. Se c’è qualcuno che manca di serietà e responsabilità istituzionale allora lo troviamo in Comune.