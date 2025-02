Secoloditalia.it - Scuola, Valditara mette il turbo alla rivoluzione, promessa mantenuta: in Italia il primo summit mondiale sull’Ia

ingrana la marcia più alta eil“gentile” annunciata nel segno di un approccio che coniughi tradizione e innovazione, attenzione a un’estetica classico come all’innovazione tecnologica, declinando al messaggio socio-culturale strategie e opportunità dei nuovi strumenti a disposizione di docenti e studenti e al servizio della didattica. E così, annuncia un grandeinternazionale indunque: l’annuncio del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppearriva dal palco di Next Gen Ai, in corso al MiCo di Milano, da dove il titolare del dicastero dell’Istruzione rilancia: «Organizziamo ilgrandesulla intelligenza artificiale, proprio qua in. Vogliamo coinvolgere insegnanti, studenti di tutto il mondo e in particolare dei Paesi africani».