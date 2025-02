Romadailynews.it - Scuola, educazione affettiva. Roma Capitale: “Tema centrale, orgogliosi della scelta fatta”

“In merito alla campagna di diffamazione avanzata in queste ore da forze politiche e associazioni ultraconservatrici intendiamo prendere parola, per sgombrare il campo da ogni velleitario tentativo di mistificare e fare propaganda intorno al progettoall’affettività e alle relazioni, promosso da. Il progetto intende attivare in piena trasparenza un percorso diall’affettività e alle relazioni nella delicata fasepreadolescenza, di promozionecultura delle pari opportunità,non violenza,non discriminazione, del rispetto delle diversità, con il coinvolgimentocomunità educante. Un intervento che ha lo scopo manifesto di supportare la crescita sana dei ragazzi e delle ragazze in un’ottica di consapevolezza di sé, delle proprie emozioni, del rispetto reciproco epiena dignità, libertà e felicità di ciascuno/a.