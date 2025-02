Thesocialpost.it - Scossa di terremoto all’improvviso, paura tra i residenti

La terra ha tremato di colpo nela notte: unadidi magnitudo stimata attorno a 5.1, si è verificata alle ore 01:00 (ore 10:29 in Italia) con epicentro nei pressi di Perivolos, Grecia. La profondità stimata è stata di circa 10 Km. II sisma è stato percepito in maniera molto nitida dalla popolazione greca, con idella zona che hanno subito testimoniato in rete la loro. Per fortuna non sembra che ci siano stati danni seri e non risultano feriti.L'articoloditra iproviene da The Social Post.