Agrigentonotizie.it - Scoppia l'inferno di fuoco e fumo in un'abitazione: 47enne salva le figlie, aiuta il papà a portare in salvo la mamma e muore

Leggi su Agrigentonotizie.it

Un morto e un ustionato. È questo il bilancio della tragedia verificatasi in via Roma a Caltabellotta dove, poco dopo le ore 16, èto l'. A perdere la vita è stato un quarantasettenne, sposato e padre di figli. Nell'dei genitori della vittima è divampato, per cause.