Scontro nei cieli, attimi di paura. Parapendii si urtano in volo, uno dei piloti finisce all’ospedale

Loine la caduta nei campi. Duesi sono toccati neidi Vigarano Mainarda e sono precipitati tra i campi. Un incidente imprevisto, che raramente accade, nel quale sono rimaste coinvolte due persone. Uno dei due uomini è rimasto ferito, l’altro apparentemente illeso è stato portato comunqueSant’Anna di Cona per gli accertamenti e le cure del caso. Nessuno fortunatamente è in pericolo di vita. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio, attorno alle 15.30 neidi ‘Castello’, la località tra Vigarano Mainarda e Coronella a ridosso del comune di Ferrara. Una zona agricola, tra immensi campi arati pronti alla semina, libera da edifici rurali, vuota, dove i terreni sono stati ammorbiditi dalla pioggia degli ultimi giorni. Ed è stata proprio questa, molto probabilmente, la fortuna dei due appassionati diche sono precipitati dopo essersi attorcigliati tra loro, per ragioni ancora in corso di accertamento.