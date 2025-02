Ilrestodelcarlino.it - Scontro all’incrocio con via Dalmazia. Ferito un ciclista

Unè rimasto, l’altra sera poco dopo le 22, in un incidente avvenuto all’altezza dell’incrocio tra via Emilia all’Angelo e via, in città. Per cause al vaglio della polizia locale, si sono scontrati la bicicletta e un’auto. Ad avere la peggio è stato il, immediato l’allertamento dei soccorsi che ha inviato sul posto l’ambulanza con il personale sanitario per prestare le prime cure alla persona ferita. Dopo le prime cure, ilè stato caricato sull’ambulanza per essere trasportato al pronto soccorso del Santa Maria Nuova, in condizioni giudicate di media gravità. Non risulta in pericolo di vita. La velocità moderata dei veicoli ha evitato guai peggiori. Risulta illesa la persona che era alla guida della vettura. Poco prima si era verificato un tamponamento fra auto sulla via Emilia, in località Pieve Modolena, senza particolari conseguenze per le persone coinvolte, tra cui una bambina che viaggiava con un familiare.