Romatoday.it - Scontri tra tifosi della Lazio e della Real Sociedad: daspo per cinque ultrà

Leggi su Romatoday.it

Sono stati notificati nelle ultime ore iadottati dal Questore di Roma a carico deidenunciati per il coinvolgimento all'aggressione aidel 22 gennaio scorso a Roma, in via Leonina, alla vigiliagara di Europa League tra la squadra spagnola e la