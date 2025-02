Quotidiano.net - Scontri tra gli ultrà. Assalto al treno: otto arresti. Il Viminale pensa alla stretta

Ancora notizie diin occasione di partite di calcio che, da momenti di sport, si trasformano in manifestazioni di odio. Il fine settimana è stato macchiato dai fatti violenti di sabato a Udine dove, come ricostruito dPolizia di Stato, circa cinquanta friulani ed austriaci tutti sostenitori dell’Udinese, in buona parte con il volto coperto, si sono direttistazione ferroviaria dove hanno occupato i binari, acceso torce e fumogeni e costretto a fermarsi ilcon a bordo i tifosi del Venezia. Alcuni di questi sono scesi per scontrarsi con i tifosi locali, causando danni anche allo stesso convoglio fino all’intervento provvidenziale degli agenti della Polizia di Stato, tre dei quali sono rimasti feriti. Episodi che hanno dato origine acon ipotesi di reato quali blocco ferroviario, rissa aggravata, resistenza a pubblico ufficiale, utilizzo di artifizi pirotecnici e bastoni in occasione di manifestazioni sportive.