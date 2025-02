Ilrestodelcarlino.it - Sconfitta interna

monturano 0 urbino 1 MONTURANO: Monti, De Carolis (86’ Iulitti), Fabi, Ruggeri (80’ Cheddira), Adami, Wahi Yaya, Russo (67’ Cuccù), Ercoli, Altobello, Palestini (90’ Muzi), Morelli (61’ Baiocco). All. Cuccù URBINO: Alessandroni, Osmani (57’ Pierpaoli), Boccioletti, Zancocchia, Bellucci, Tamagnini, Cusimano, Arcangeli (58’ Santi), Sergiacomo (87’ Serges), Palazzi (75’ Montesi), Morelli. All. Mariani Arbitro: Cazzavillan di Vicenza Rete: 80’ Pierpaoliper il Monturano Campiglione maturata nel finale contro un cinico Urbino. Padroni di casa che restano impantanati in piena zona play-out, mentre i ducali si portano ad un solo punto dalla zona nobile della graduatoria. Gara bloccata sin dai primi minuti; nel primo tempo poche occasioni e molto giro palla da parte di entrambe le squadre.