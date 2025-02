Tg24.sky.it - Sciopero Trenord 5 febbraio 2025: orari e fasce di garanzia

Tra i diversi scioperi previsti per, c’è anche quello di mercoledì 5, che riguarda, in Lombardia. L’agitazione durerà 23 ore, dalle 3:00 del 5 alle 2:00 del 6. Loè stato proclamato da ORSA Ferrovie. Fra i motivi dell’agitazione, "l’indisponibilità della Societànel trovare soluzione alle criticità da tempo irrisolte in tutti i settori aziendali, sia rispetto alla normativa di lavoro che ai riconoscimenti economici".