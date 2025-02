Milanotoday.it - Sciopero negli aeroporti in arrivo: gli orari e i voli garantiti

Leggi su Milanotoday.it

Il 5 febbraio sarà un mercoledì nero per coloro che viaggeranno in aereo. Come si legge sul sito del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono in programma due scioperi: il primo sarà di 4 ore, dalle 12 alle 16, e riguarderà i dipendenti di Sea Prime che operano nell'aeroporto di.