Oasport.it - Sci freestyle: Ferreira vince anche ad Aspen e mette in cassaforte la Coppa del Mondo di halfpipe

Va in archivio la quarta, nonché penultima, tappa delladel2024-2025 di sci, specialità, andata in scena questo weekend sulle nevi di(Stati Uniti). Un evento in cui a fare la voce grossa in campo maschile sono stati proprio gli atleti di casa.Una significativa progressione ha consentito il trionfo di Alexche, dopo una prima uscita incolore da 18.00, si è migliorato segnando 87.50 fino a trovare la run della vittoria all’ultimo tentativo, dove sono arrivati 95.70. A una lunghezza si è quindi piazzato Nick Goepper, al posto d’onore con 94.00 precedendo il connazionale Matthew Labaugh, terzo con 93.00, score messo a referto nell’occasione finale.In virtù di quanto successoha vinto aritmeticamente la sfera di cristallo di specialità, complici 360 punti ottenuti, irraggiungibili da Brendan Mackay, secondo a 259.