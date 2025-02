Oasport.it - Sci alpino, Mondiali Saalbach 2025. Per Mikaela Shiffrin comincia la sfida più grande, allungare il filone d’oro da “infortunata”

Leggi su Oasport.it

Gli imminentidi scirappresenteranno una delle sfide più grandi della carriera di. Non tanto in virtù del livello delle avversarie che si troverà a fronteggiare, bensì in ragione del suo stato di salute. Lo schianto patito lo scorso 30 novembre nel gigante di Killington ha compromesso la sua stagione nell’ottica della classifica generale e rischia di mettere a repentaglio anche ilaureo iridato.La fenomenale statunitense si è infatti fregiata di almeno una medagliain ogni edizione andata in scena dal 2013 al 2023. Nei primi quattro casi c’è stato il trionfo in slalom, con una sorta di ideale passaggio di testimone alle altre specialità nel 2019, l’unica in cui ha primeggiato in due contesti differenti. La quasi trentenne stelle strisce ha dunque calcato il gradino più alto del podio in almeno un Mondiale per 6 volte di fila.