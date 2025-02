Oasport.it - Sci alpino, Mondiali. L’Austria maschile, ancora a zero vittorie, teme lo spettro del 1987, ma spera nel precedente del 1992

La cancellazione della discesa libera di Garmisch-Partenkirchen ha, tra le sue conseguenze, quella di vederedello sciarrivare aidi Saalbach senza aver vinto alcuna gara. Nella stagione corrente si sono infatti disputate 25 competizioni e gli sciatori rot-weiß-rot non hanno mai primeggiato.Non sono mancati i risultati di rilievo. Quattro uomini diversi – al secolo Patrick Feurstein, Vincent Kriechmayr, Raphael Haaser e Manuel Feller – hanno collezionato complessivamente cinque piazze d’onore. Inoltre Lukas Feurstein, Stefan Brennsteiner e Fabio Gstrein si sono tutti attesati sul gradino più basso del podio. Insomma, ben sette austriaci si sono classificati nelle prime tre posizioni. Però sempre da “piazzati”, mai da vincenti.Fa caldo, in Austria. Non dal punto di vista meteorologico, bensì concettuale.