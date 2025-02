Oasport.it - Sci alpino, Mondiali 2025: i favoriti gara per gara

Domani scattano ufficialmente idi scia Saalbach. Due settimane di gare con undici titoli da assegnare, vista la novità delle due combinate a squadre e poi la presenza del parallelo a squadre, che aprirà la rassegna iridata. Andiamo a scoprire tutti iperSCISAALBACHDONNE Discesa Libera – La classifica di Coppa del Mondo parla chiaro. Prima Federica Brignone e seconda Sofia Goggia. Tre vittorie in totale in questa stagione per le due azzurre che sono sicuramente tra le principali favorite per la medaglia d’oro. Oltre a loro due fari puntati anche sulla svizzera Lara Gut-Behrami, sull’austriaca Cornelia Huetter. Nella lotta per le medaglie attenzione anche alla norvegese Kajsa Vickhoff Lie, all’americana Lauren Macuga e all’altra svizzera Corinne Suter.