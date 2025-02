Oasport.it - Sci alpino, Marta Rossetti sul podio nello slalom di Coppa Europa a Splinderuv Mlyn

Fresca di convocazione per i Mondiali di Saalbach,ha centrato ilnel primo dei duedi. Un buon risultato per la bresciana, che ha centrato il quintodella carriera nel circuito continentale, il secondo stagionale dopo la vittoria in Valle Aurina sempre in.Il successo sulle nevi ceche è andato alla francese Marion Chevrier, alla sua seconda vittoria in carriera indopo quella di una decina di giorni fa a Zell Am See. La transalpina ha rimonta quattro posizioni nella seconda manche, precedendo di 28 centesimi la padrona di casa Martina Dubovska e di 40 centesimi.Quarta posizione per la svizzera Eliane Christen, che era prima a metà gara ed alla fine ha chiuso con 52 centesimi di ritardo dalla vincitrice.