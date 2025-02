Oasport.it - Sci alpino, l’Italia fa sul serio per la prova a squadre dei Mondiali: scelti degli ‘specialisti’

Leggi su Oasport.it

Domani, alle ore 15.15, si darà il via alle danze nei2025 di sci. Sulle nevi di Saalbach (Austria), la rassegna iridata prevede alcune novità rispetto allo schedule classico della Coppa del Mondo. Si pensi al parallelo amiste e alla combinata afemminile e maschile. Martedì 4 febbraio sarà in programma la prima delle due prove citate.Una specialità nella quale due uomini e due donne prenderanno parte al parallelo. Competizione che non ha mai sorriso particolarmente al Bel Paese, tenendo conto anche dei Team Eventi che si sono svolti in passato nel massimo circuito internazionale, sovente previsti sul finire dell’annata. Si spera di replicare quanto di buono fatto nel 2019 ad Are (Svezia), quando gli azzurri conquistarono il bronzo mondiale.Ed ecco che nel quartetto scelto per competere domani c’è un legame proprio con la manifestazione di sei anni fa.