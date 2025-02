Oasport.it - Sci alpino, le speranze di medaglia dell’Italia ai Mondiali. Tutto sulle donne, ma gli uomini sono outsider in ogni gara

Domani cominciano idi scia Saalbach. Sarà subito una giornata importante perchè vengono assegnate le prime medaglie nel parallelo a squadre, una delle novità, insieme alle combinate a squadre, che ci sarà in questa rassegna iridata rispetto alla classica stagione di Coppa del Mondo. L’Italia arriva in Austria con grandi ambizioni e con la consapevolezza di avere due punte di diamante che posfar sognare, ma anche una squadra che al completo può lottare per lapraticamente in tutte le gare tranne lo slalom femminile.Come detto i fari azzurricompletamente puntati su Federica Brignone e Sofia Goggia, finora protagoniste di una stagione strabiliante. In campo femminilearrivate sette vittorie e sei podi e tutti portano la firmano solamente della valdostana e della bergamasca.