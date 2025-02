Oasport.it - Sci alpino, i precedenti dell’Italia a Saalbach. Vittorie per Federica Brignone e Claudia Giordani

L’Italia a-Hinterglemm ha centrato un solo podio nella sua storia nel comparto maschile. C’è riuscito, nemmeno a dirlo, Alberto Tomba il 6 gennaio 1998 nel gigante vinto dal padrone di casa Hermann Maier con distacchi ciclistici su tutti. 2.44 su Tomba e 2.69 sull’austriaco Rainer Salzgeber. Prima e dopo come detto, poco o nulla per gli azzurri.Il primo risultato di un certo livello sulla pista austriaca porta la firma di Piero Gros che, nello slalom del 16 dicembre 1973, chiude al quinto posto alle spalle di un poker austriaco. Successo per Hubert Berchtold davanti a Thomas Hauser, Hans Hinteer e Franz Klammer. Passiamo poi al sesto posto di Carlo Gerosa nello slalom del 26 marzo 1988. Successo per il rappresentante del Liechtenstein, Paul Frommelt, davanti al tedesco Armin Bittner e all’austriaco Hubert Strolz.