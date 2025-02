Oasport.it - Sci alpino, fissato il recupero della discesa maschile cancellata a Garmisch

Trovata la soluzione. Non è stato un week end da incorniciare per la Coppa del Mondo di sci. Nel fine-settimana andato in archivio era in programma la-Partenkirchen (Germania). Sulla Kandahar, gli uomini-jet avrebbero dovuto affrontare l’ultima prova dei Mondiali di Saalbach, che da domani al 16 febbraio terranno banco.Non è stato così. La nebbia che si è addensata sul pendio teutonico ha impedito il corretto svolgimento delle due prove cronometrate a precedere la gara ufficiale. Per regolamento, quindi, anche laprevista per domenica 2 febbraio è stata. La giuria ha provato a ritardare la partenza del training n.2 fino alle 13.00, ma non ci sono stati miglioramenti meteorologici.Quest’oggi è arrivata la comunicazione da parteFIS deldi questa gara.