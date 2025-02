Oasport.it - Sci alpino, come andarono le finali di Saalbach nel 2024? Furono tre i podi azzurri

Siamo ormai prontissimi per dare il via ai Campionati Mondiali di sci2025. Si gareggerà,ben noto, a-Hinterglemm (Austria) laddove nella scorsa stagione si sono vissute le “prove generali” con ledella Coppa del Mondo. Andiamo a vedere, quindi,sono andate le cose nel marzo del.Il gigante maschile ha visto il successo dello svizzero Loic Meillard con 71 centesimi sull’andorrano Joan Verdù, quindi terzo un altro svizzero, Thomas Tumler a 79. Migliore degli italiani Giovanni Borsotti 18° a 2.35, davanti ad Alex Vinatzer a 2.65.Lo slalom femminileal solito si chiude con Mikaela Shiffrin al comando con 54 centesimi sulla norvegese Mina Fuerst Holtmann, quindi terza la svedese Anna Swenn Laon a 63. Chiude in nona posizione la nostra Martina Peterlini a 1.