Oasport.it - Sci alpino, ballottaggio per la discesa femminile. Decideranno le prove tra Bassino, Delago e Curtoni?

L’Italiadi scisi presenta ai Campionati Mondiali di Saalbach con l’obiettivo di confermare gli ottimi risultati raccolti nella prima parte della stagione in Coppa del Mondo e portare a casa il maggior numero possibile di medaglie. Ambizioni importanti soprattutto in gigante e nella velocità, potendo contare su una vera e propria corazzata trascinata dalle punte di diamante Sofia Goggia e Federica Brignone.La profondità della squadra azzurra costringerà lo staff tecnico ad effettuare delle scelte dolorose in vista del SuperG e soprattutto dellairidata, in programma rispettivamente giovedì 6 e sabato 8 febbraio. In supergigante, avendo a disposizione ben cinque pettorali grazie al titolo mondiale ottenuto da Martaa Courchevel/Meribel 2023, non dovrebbero esserci dubbi sul quintetto da schierare: Goggia, Brignone,insieme a Laura Pirovano ed Elena