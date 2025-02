Ilgiorno.it - Sci alpinismo, quattro nuovi itinerari a Bormio e lo Skimofestival

Leggi su Ilgiorno.it

Principianti ed esperti possono godere della bellezza del comprensorio in libertà e sicurezza, in salita come in discesa, grazie a Stelvio Natural Skimo Trails. E per chi vorrà scoprire qualcosa in più su questa disciplina sportiva, assolutamente da non perdere loa Santa Caterina Valfurva