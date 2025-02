Ilfattoquotidiano.it - Schlein: “Meloni da Trump? Tra essere amici e funzionali alla disgregazione dell’Ue il passo è breve”

“Ho già chiesto se Giorgiaha realizzato diandata da sola all’insediamento di Donaldquando l’Unione europea non è stata coinvolta né invitata. Mi sono chiesta se lei se lo sia chiesto cosa ci faceva lì da sola, perché è evidente che trai primi della classe o, diciamo, quelli con la relazione più amicale, ea un disegno didell’Europa il”. Così la segretaria del Pd, Elly, parlandostampa al termine a margine dell’evento dei Socialisti a Bruxelles. “Se si vuole fare l’interesse dell’Italia, oggi più che mai bisognerebbe puntare all’unità europea, al superamento dell’unanimità e a un grande piano di investimenti comuni che è una risposta che deve anticipare i dazi di, non li aspettiamo”, ha aggiunto sottolineando, senza fare nomi, che “con il principio dell’unanimità” a “e Musk basta trovare un alleato, un cavallo di Troia, dentro l’Ue per bloccare gli avanzamenti”.