Iodonna.it - Schiaparelli, Gucci, Peter Dundas: i grandi nomi della moda hanno vestito la popstar con degli outfit diventati iconici

Leggi su Iodonna.it

Beyoncé colpisce ancora e lo fa con stile. Per la cantante pop i Grammy Music Awards sono stati un successo, come sempre. Queen Bee si è infatti aggiudicata il premio come miglior album del 2025. Ma la star è ormai una veteranacerimonia musicale, a cui ha partecipato, negli anni, sfoggiando dei look davvero da urlo. Il red carpet dei Grammy Awards 2025 guarda le foto Beyoncé, l’abitoai Grammy 2025Nell’edizione 2025, dove con 11nation, ha conquistato i premi di miglior album e miglior album country dell’anno, la cantate ha indossato un abito lungo scintillante firmato, con una profonda scollatura e una tonalità dorata abbinata al capello biondo lungo e sciolto.