Thesocialpost.it - Schianto mortale sulla Salto Cicolana: strada chiusa dopo gravissimo frontale

Incidentein entrambe le direzioniUn tragico incidentele si è verificato, nel territorio di Fiamignano (Rieti), causando la morte di una persona.Il sinistro è avvenuto all’ingresso di una galleria, dove due auto si sono scontrate frontalmente. L’impatto è stato devastante, rendendo necessario l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco, del personale medico e delle Forze dell’Ordine. È stata anche richiesta un’eliambulanza per eventuali soccorsi d’urgenza.La nota di AnasSul posto, vigili del fuoco e ambulanze, oltre all’elicottero del 118. Una persona è morta: si tratta di una donna di 81 anni, mentre il fratello, di 77, è stato trasportato in eliambulanza al Gemelli. L’Anas ha comunicato la chiusura temporanea dellaper consentire le operazioni di soccorso e i rilievi delle autorità:“Per incidente, temporaneamentein entrambe le direzioni la SS578 ‘’ all’altezza del km 25,700 in provincia di Rieti.