Scherma | i convocati dell’Italia Spada fra Heidenheim e Barcellona fioretto a Torino

Per l’Italia dellasta per iniziare una settimana decisiva. Frainfatti, gli schermidori azzurri saranno impegnati in appuntamenti importantissimi della Coppa del Mondo del Grand Prix.La CdM riguarderà – al maschile e al femminile – le tappe della, che si terranno rispettivamente a(Germania) e a(Spagna), mentre il GP “Trofeo Inalpi” vedrà di scena unitamente uomini e donne in quel diSono ben 24 gli atleti selezionati: 12 uomini e 12 donne. Fra loro spiccano: Valerio Cuomo, Davide Di Veroli, Giulio Gaetani, Giacomo Paolini e Rossella Fiamingo, Federica Isola, Giulia Rizzi e Alberta Santuccio. Di seguito l’elenco completo di tutti i.Coppa del Mondo dimaschile –, 6-8 febbraio 2025Gara individuale: Filippo Armaleo, Gabriele Cimini, Valerio Cuomo, Davide Di Veroli, Giulio Gaetani, Giacomo Paolini, Enrico Piatti, Gianpaolo Buzzacchino, Fabrizio Cuomo, Luca Diliberto, Matteo Galassi, Simone MencarelliGara a squadre: Valerio Cuomo, Davide Di Veroli, Giulio Gaetani, Giacomo PaoliniResponsabile d’arma: Dario ChiadòCoppa del Mondo difemminile –, 7-9 febbraio 2025 Gara individuale: Rossella Fiamingo, Federica Isola, Sara Maria Kowalczyk, Roberta Marzani, Lucrezia Paulis, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Gaia Traditi, Alessandra Bozza, Gaia Caforio, Alice Clerici, Carola MaccagnoGara a squadre: Federica Isola, Sara Maria Kowalczyk, Roberta Marzani, Giulia RizziStaff tecnico: Roberto Cirillo, Daniele Pantoni, Alfredo RotaSaranno ben 40 gli atleti presenti per la competizione piemontese: 20 donne e 20 uomini.