Ilfattoquotidiano.it - “Scarcerate mio figlio!”. La madre del Gramsci d’Egitto al quinto mese di sciopero della fame

Laila Soueif,di Alaa Abd el-Fattah, il più famoso prigioniero di coscienza egiziano, chiamato il “”, è entrata neldinell’inverno londinese. A Londra, sì. Perché suoha anche passaporto britannico. Per questo, da oltre 120 giorni, l’anzianasosta tutte le mattine dei giorni lavorativi di fronte a Downing Street chiedendo un intervento del governo del primo ministro Keir Starmer, finora sordo alle sue richieste.Alaa Abd el-Fattah avrebbe dovuto essere scarcerato alla fine di settembre, quando era terminato il suo ultimo periodo di detenzione: una condanna a cinque anni, l’ennesima, inflittagli il 20 dicembre 2021 al termine di un processo gravemente iniquo per “diffusione di notizie false”.Tenuto conto del fatto che era stato arrestato il 29 settembre 2019, il tempo trascorso in detenzione preventiva avrebbe dovuto essere conteggiato come partecondanna.