Scandalo in Coppa Davis, botte e squalifiche… al contrario

Clamoroso episodio durante il match di qualificazione allatra Cile e Belgio. Cristian Garín, furioso dopo uno scontro con l’avversario Zizou Bergs, si è rifiutato di tornare in campo ed è stato penalizzato, regalando al Belgio il punto decisivo.Lo scontro fortuito con Bergs e la rabbia di GarínL’episodio chiave si è verificato sul 6-5 per Bergs nel terzo set, quando il belga, dopo aver ottenuto il break, si è avvicinato troppo a Garín durante il cambio di campo, colpendolo involontariamente e provocandogli dolore all’occhio destro. Il cileno è caduto a terra e ha protestato veementemente, chiedendo la squalifica dell’avversario. “Non hai le palle per buttarlo fuori, butta fuori me!“, ha urlato al giudice di sedia Carlos Ramos. Ma il direttore di gara ha ritenuto l’incidente fortuito, limitandosi a un warning per Bergs.