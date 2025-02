Primacampania.it - Scambio elettorale politico-mafioso nel Napoletano: 25 arresti e sequestri

GIUGLIANO – L’amministrazione comunale di Giugliano in Campania, uno dei comuni più popolosi dell’hinterland a nord di Napoli, sarebbe stata influenzata dal clan Mallardo. Questo è quanto emerge da un’indagine condotta dai carabinieri del Ros sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, che ha portato oggi all’arresto di 25 persone.L’organizzazione criminale, parte integrante della cosiddetta Alleanza di Secondigliano, avrebbe avuto un ruolo attivo anche nella risoluzione di dispute tra privati. Nel complesso, i militari hanno eseguito 20 ordini di custodia cautelare in carcere e 5 ai domiciliari.Secondo l’ipotesi accusatoria, il clan avrebbe pesantemente influenzato la campagnaper le elezioni comunali di Giugliano in Campania nel settembre 2020. Tra i reati contestati, aggravati dal metodo, figurano associazione di tipo, estorsione, tentata estorsione, usura, trasferimento fraudolento di valori e corruzione.