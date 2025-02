Sport.quotidiano.net - Scamacca, lesione al retto femorale: l’Atalanta trema

Bergamo, 3 febbraio 2025 -Si prospetta un altro lungo stop per Gianluca. Gli esami diagnostici approfonditi cui è stato sottoposto in mattinata il 26enne centravanti romano, uscito zoppicante dopo la gara di sabato contro il Torino per un problema al quadricipite, hanno evidenziato unadella giunzione muscolo-tendinea deldestro.ha fatto sapere che il calciatore è in attesa di una valutazione specialistica. Nelle prossime ore probabilmentesarà visitato da uno specialista dei tendini, probabilmente il professor Ramon Cugat, a Barcellona, lo stesso medico che in un recente passato ha curato Zapata, vittima nel 2022 dello stesso infortunio, e operato un anno fa El Bilal Toure’ e poche settimane fa Odilon Kossounou. Rischio Da valutare se sia necessario o meno il ricorso all’intervento chirurgico: nel secondo caso la stagione del bomber laziale sarebbe sostanzialmente conclusa.