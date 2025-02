Bergamonews.it - Scamacca, che botta: lesione al retto femorale, c’è il rischio operazione

A sei mesi dall’al crociato, Gianlucarischia di dover finire nuovamente sotto i ferri: l’infortunio rimediato nei pochi minuti disputati contro il Torino potrebbe addirittura pregiudicare la sua stagione.L’attaccante dell’Atalanta è entrato all’85’ ma si è dovuto fermare dopo pochi minuti a causa di unadella giunzione muscolo-tendinea deldestro. Lo stesso infortunio che un anno e mezzo fa in estate aveva rimediato El Bilal Touré. Poi si è reso necessario l’intervento.Nelle prossime orevolerà a Barcellona per un consulto specialistico nella clinica del dottor Cugat, lo stesso chirurgo che ha operato appunto El Bilal ma anche più di recente Odilon Kossounou.Ilè che, in caso di, il 2024/25 del classe 1999 sia già finito, proprio appena era iniziato.