Ilfoglio.it - Sbarra lascia la guida della Cisl: "Giusto rinnovare". E attacca Landini: "Trasforma il sindacato nel surrogato di un partito"

"Credo nel rinnovamento, che apre spazi ai più giovani e garantisce un futuro solido per la. Si può continuare a contribuire alin molti modi, anche fuori dai ruoli di vertice", dice in un'intervista al CorriereSera Luigi, che si appresta are la. "È stato un cammino esaltante. Non privo di difficoltà e di scelte anche solitarie e in controtendenza. Il bilancio è positivo. Laha sempre avuto un ruolo centrale, responsabile senza rinunciare al conflitto", puntualizza. E aggiunge: "Lascio un'organizzazione in salute: più 172 mila iscritti tra i lavoratori attivi negli ultimi 4 anni, molti sotto i 35 anni. Daniela Fumarola la conosco da una vita, è preparata, determinata e soprattutto concreta, come deve essere un leader sindacale.