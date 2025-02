Lettera43.it - Sbarra: «Landini ha trasformato il sindacato nel surrogato di un partito»

Luigi, in procinto di lasciare la segretaria della Cisl, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, in cui ha evidenziato l’importanza del «rinnovamento, che apre spazi ai più giovani e garantisce un futuro solido per la Cisl. Si può continuare a contribuire alin molti modi, anche fuori dai ruoli di vertice».ha tracciato un bilancio del suo mandato, evidenziando come la Cisl abbia mantenuto un ruolo «centrale e responsabile», citando l’aumento di 172 mila iscritti negli ultimi quattro anni, con una «significativa crescita tra i giovani sotto i 35 anni».: «Cgil sta dando vita a uno scontro di natura ideologica»Ma la stilettatal’ha riservata a Maurizio: «Abbiamo fatto tante battaglie comuni in questi anni. Ma noi abbiamo sempre valorizzato i risultati del dialogo sociale con i governi Draghi e Meloni», ha affermato.