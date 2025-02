Ravennatoday.it - Sbanda con l'auto e finisce nel canale: pompieri estraggono un uomo dall'abitacolo

Un grave incidente si è verificato lunedì pomeriggio, con unmobilista finito fuori strada che è stato portato in ospedale. Tutto è avvenuto attorno alle 17 in via Gattolo Superiore, in prossimità del civico 32. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale di Ravenna, un.