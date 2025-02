Ilfattoquotidiano.it - Sargsyan e gli omicidi compiuti dai titushky contro giornalisti e oppositori di Euromaidan: ecco perchè Kiev lo considerava un nemico

Una delle ultime foto scattate ad una manifestazione pubblica ritrae Armen Sarkisian (ocome indicato da media occidentali) a Mosca, durante la benedizione del battaglione armeno Arbat da lui fondato, che si sarebbe poi schierato al frontel’Ucraina. E già questo, per, sarebbe stato un buon motivo per incasellare Sarkisian tra i nemici della patria. Ma c’è di più: Sarkisian evocava – a chi aveva partecipato alla rivolta dinel 2014 – pestaggi e delitti: come quello del giornalista Viacheslav Veremii, ucciso nella capitale nella notte tra il 18 e il 19 febbraio di quell’anno.Ad ammazzare il cronista, caduto in un agguato assieme ad un collega, era stata una banda diarmati. Ed i, secondo le indagini ed i processi seguenti, erano stati agevolati anche dall’aiuto di Sarkisian.