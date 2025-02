Anteprima24.it - Sant’Antonino Abate, nel nome del santo il gemellaggio tra le città di Campagna e Sorrento

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiUnsiglato neldelprotettore,. È questo il motivo alla base delsiglato dai sindaci del Comune di, Massimo Coppola, e il Comune di, Biagio Luongo.Un legame sancito nel segno del patrono sia delladi, nel salernitano, dove ilebbe i natali, che della località costiera sorrentina,, dove ilmorì.Un appuntamento importante per i due comuni, che segna ufficialmente l’inizio del calendario di celebrazioni in onore delin occasione del 14mo centenario della morte di, avvenuta il 14 febbraio del 625.“Ci sono profonde ragioni religiose e storiche che uniscono le nostreneldi– ha evidenziato il sindaco Coppola – Per questo, insieme al sindaco Luongo, daremo vita a numerose iniziative che coinvolgeranno le rispettive comunità.