Liberoquotidiano.it - Santanchè, su tax free shopping la riforma funziona

Leggi su Liberoquotidiano.it

Grazie all'intervento, entrato in vigore il 1 febbraio del 2024, il mercato taxfa registrare in un anno, secondo i dati forniti da Planet Payment e Tax Refund, un incremento del +97% nel numero delle fatture e del +29% nel fatturato tax refund. Una misura, fortemente voluta dalla ministra del Turismo Daniela, che, abbassando la soglia d'accesso da 155 a 70 euro, ha anche contribuito a stimolare il tessuto imprenditoriale nazionale: infatti, nel periodo di riferimento preso in considerazione, il numero di esercenti attivi nel tax refund è cresciuto del +21%, con una significativa quota parte costituita da piccoli commercianti, cuore pulsante dell'economia italiana. In particolare, grazie alla riduzione della soglia d'accesso, la quota delle fatture inferiori a 155 € è pari al 46%, per un fatturato corrispondente al 15%.