Sant’Agata, ecco chi sale sulla Carrozza del Senato cittadino

Il sindaco Enrico Trantino, che anche quest’anno non saliràdelper l’offerta della Cera nella chiesa di San Biagio, ha reso noto che le berline ottocentesche saranno occupate dai tre ragazzi – Emily Fazio (Pestalozzi), Mario Russo (Federico De Roberto) Emma Sammartino (Convitto Cutelli) – che hanno vinto il concorso promosso nelle scuole catanesi per i migliori video realizzati per sensibilizzare i cittadiniraccolta differenziata; dai componenti del comitato dei festeggiamenti di; dal presidente del consiglio comunale Sebastiano Anastasi e dal segretario generale del Comune di Catania Rossana Manno.La giovane Angela Isaac, autrice del salvataggio di una persona durante il nubifragio del 21 novembre scorso, che doveva anch’essa fare parte dei passeggeri della, all’ultimo istante ha dovuto rinunciare per un improvviso impegno familiare.