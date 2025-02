Lanazione.it - Sansepolcro: successo di pubblico per la "Candelora al Museo"

Arezzo, 3 febbraio 2025 – Un’atmosfera magica e senza tempo ha avvolto ilCivico dinella serata di domenica 2 febbraio 2025, in occasione dell’evento "al". La suggestiva iniziativa, che ha visto una grande partecipazione di, ha permesso ai visitatori di vivere un’esperienza unica tra arte e tradizione, immergendosi nella bellezza dei capolavori delilluminati dalla calda luce delle candele. Luci soffuse, silenzio e storia si sono intrecciati per regalare un percorso emozionante attraverso le opere esposte, riscoprendo il fascino del passato in un’atmosfera intima e coinvolgente. L’evento non è stato solo un omaggio alla tradizione della, ma anche un'opportunità per avvicinare grandi e piccoli al patrimonio culturale cittadino in una chiave inedita e affascinante.