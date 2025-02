Lapresse.it - Sanremo 2025, Tony Effe è il più ascoltato in streaming su Spotify

Per l’edizione di, la piattaforma Preply ha condotto uno studio per analizzare gli ascolti mensili degli artisti in gara e scoprire quali canzoni dominano le playlist degli italiani (e non solo): èil re dello. Ben 18 dei 30 artisti in gara vantano oltre un milione diri mensili su, dimostrando la forte popolarità dei protagonisti di questa edizione.La top 5 degli artisti più ascoltati sutra quelli in gara a, con i suoi 4.347.024ri, si posiziona in testa alla classifica. Il rapper romano, noto per i suoi testi provocatori e il suo stile trap inconfondibile, guida un podio completato da Rose Villain (3.914.044), regina del dark pop, e Olly (3.299.992), che sorprende con una fanbase devota ma con meno hit mainstream.